Konzert für die Bergkapelle Stadtkapelle lud in der Stadthalle zum Tanz

Wann gab es das in der Stadthalle bei einem Konzert schon einmal? Es handelte sich um eine Aufführung mit zahlreichen Soli. Ob Posaunen, Klarinetten, Trompeten oder Saxophone: Alle hatten ihren eigenen Anteil während der verschiedenen Stücke. Und es gab fast keinen Titel, der beim Publikum nicht zu einem Bravo-Ruf oder zu Zwischenapplaus führte. Alleine das Potpourri „Glen Miller-Story“ sorgte zu Beginn an für Begeisterung. Ein Zuspruch, der sich auch bei den beiden Sängern, Martin Le Mar und Svenja Meyer zeigte. Ersterer überzeugte vor allem mit seiner Mackie Messer-Interpretation und mit „Georgia on my Mind“, welches von Ray Charles stammte, der aus diesem Staat stammt. Le Mar nahm die Konzertbesucher aber auch zum Sinatra-Klassiker „Fly me to the Moon“ oder zu „Somewehere behind the Sea“ (Robbie Williams) mit. Svenja Meyer fand, dass man bei ihr schön sein könne und traf etwa bei „Summertime“ und dem legendären Mancini-Klassiker „Moonriver“ die entsprechende Stimmung.