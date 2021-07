Mint-Campus Alte Schmelz in St. Ingbert : Online-Vortrag über Prognosen zur Pandemie

Professor Verena Wolf. Foto: Oliver Dietze

St. Ingbert (red) Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe bietet der Mint- Campus Alte Schmelz am Dienstag, 13. Juli, ab 19:30 Uhr, einen Online-Vortrag zu dem Thema „Was wir aus Modellen zur Ausbreitung von Covid-19 lernen können (und was nicht)“ an.

Es referiert Professor Verena Wolf, Universität des Saarlandes, Fachbereich Informatik. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Modellbasierte Prognosen zum möglichen Verlauf der COVID-19-Pandemie leisten einen wichtigen Beitrag, um über Maßnahmen zur Eindämmung zu entscheiden. Die in den letzten Monaten veröffentlichen Prognosen lagen zumindest für kürzere Zeiträume gerade zu Beginn einer Welle meist grob richtig. Oft wurden die Fallzahlen allerdings um einen Faktor von etwa zwei bis teilweise sechs oder mehr über- oder unterschätzt. Die Effekte von Maßnahmen, wie zum Beispiel Kontakt- und Reisebeschränkungen, konnten durch Modellprognosen nur unzureichend vorhergesagt werden.

In diesem Vortrag möchte die Referentin die Stärken und Schwächen gängiger Modelle zur Ausbreitung von Virusinfektionen diskutieren und den aktuellen Forschungstand in diesem Bereich darlegen. Es wird erklärt, warum sie zur Begründung politischer Entscheidungen nur bedingt genutzt werden können.

Verena Wolf erhielt 2003 ihr Diplom von der Universität Bonn. Sie promovierte 2009 im Fachbereich Informatik in Mannheim. Nach einem Jahr in der Schweiz wurde sie Leiterin einer Nachwuchsforschungsgruppe im Exzellenzcluster „Multimodal Computing and Interaction“ der Saar-Universität. Seit 2012 ist sie dort Informatik-Professorin für Modellierung und Simulation.