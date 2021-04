Wirtschaftsförderung St. Ingbert : Kostenloser Online-Sprechtag zum Thema Digitalisierung

Die Wirtschaftsförderung St. Ingbert bietet einen Online-Sprechtag zr Digitalisierung in Unternehmen. Foto: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards. Foto: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards

St Ingbert Die Wirtschaftsförderung der Stadt St. Ingbert bietet in Kooperation mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken am Mittwoch, 14. April, einen kostenfreien Online-Sprechtag an. Er findet zwischen 10 und 18.30 Uhr in Form individueller Videokonferenzen zu je etwa 60 Minuten statt.

Unter dem Titel „Digitalisierungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote für mittelständische Unternehmen“ haben Betriebe die Möglichkeit, sich über das Thema Digitalisierung ganz individuell zu informieren: Wie gelange ich Schritt für Schritt ins digitale Arbeiten? Wie lassen sich meine Angebote und Dienstleistungen digital weiterentwickeln? Welche Fördermittel stehen mir zur Verfügung? In den Beratungsgesprächen gehen Experten des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Saarbrücken auf Fragestellungen ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ganz am Anfang des Digitalisierungsprozesses stehen, bereits erste Erfahrungen haben oder schon Digitalisierungsprojekte umgesetzt haben. Teilnehmer wählen ihre Wunschuhrzeit aus und erhalten einen Zugangslink. Anmeldung bis zum 12. April unter https://kompetenzzentrum-saarbruecken.digital/events/online-sprechtag-digitalisierung-8/.