KEB Saarpfalz : Online-Seminar zum Thema Fake-News

Besonders Soziale Netzwerke stehen in der Diskussion um gezielte Falschinformationen, so genannte Fake-News“ im Blickpunkt. Foto: dpa/Tobias Hase

St Ingbert/Bliestal Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz lädt am Mittwoch, 3.März, zu einer Diskussionsrunde.

Zu einem Online-Seminar zum Thema „Fake-News“ - Erscheinungsformen und der Umgang damit” am Mittwoch, 3. März, um 19 Uhr, lädt die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz in Kooperation mit dem Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe - Gelebte Demokratie“ im Caritasverband der Diözese Speyer ein.

Von leicht zu entlarvenden Falschdarstellungen bis hin zu Deep Fakes, also von langer Hand akribisch vorbereiteter und gezielter Desinformation sowie Verschwörungsmythen ist die Gesellschaft mit vielen Formen von Fake News konfrontiert. Themen des Seminars: Was ist unter Fake News, Verschwörungstheorien und -mythen zu verstehen? Welche aktuellen Beispiele und typischen Fake-News-Quellen gibt es? Warum sind „Fake-News“ schädlich und warum sind Menschen dafür anfällig? Was können Betroffene tun? Welche Portale sind hilfreich? Wie lässt sich dem Trend zu Fake-News gegensteuern als Beitrag zur Prävention gegen die Gefährdung von Pressefreiheit und Demokratie. Referentin Martina Gemmar ist Diplom-Pädagogin und Mitarbeiterin im Projekteam. Seit Jahren setzt sie sich intensiv mit der Prävention gegen antidemokratische Entwicklungen auseinander.