Soiree der Biosphären-VHS : „Von Heinrich Heine und Wilhelm Busch bis heute“

Ursula Ochs-Steinfeld und Albrecht Ochs sind in einer Online-Lesung bei der VHS zu erleben. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Unter dem Motto „Von Heinrich Heine und Wilhelm Busch bis heute“ lesen Ursula Ochs-Steinfeld und Albrecht Ochs im Rahmen einer Volkshochschulveranstaltung im Online-Format am Sonntag, 14. März, von 17 bis 18 Uhr, heitere und satirische sowie nachdenklich-amüsante Texte aus vergangener Zeit und der Gegenwart.

Zur aktuell schwierigen Zeit, in der öffentliche kulturelle Veranstaltungen nicht stattfinden können, bekommt das Lesen wieder eine besondere Bedeutung. Das betrifft nicht nur das stumme Lesen im stillen Kämmerlein, das gilt insbesondere auch für die Rezeption von Literatur als gesprochenem Phänomen.

So entfalten Texte von Heinrich Heine, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Eugen Roth und von vielen anderen Autoren ihren Reiz gerade dann, wenn sie gesprochen werden, wenn sie in ihrer akustischen Gestalt vernehmbar sind. Gehaltvolle literarische Texte haben ein großes Potenzial, Leser und Hörer zu bereichern, in dem Sinne, wie ihn der römische Dichter Horaz schon vor 2000 Jahren formuliert hat: „Die Dichter wollen sowohl nützen als auch erfreuen.“