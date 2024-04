Ortsrat Oberwüprzbach Anwohner besorgt über geplante Regenrückhaltung

Der Stadtteil Oberwürzbach zählt zu jenen Bereichen in der Mittelstadt, die am häufigsten von Starkregen betroffen sind. Aus diesem Grund wird baldmöglichst auf dem Gelände des ehemaligen Bolzplatzes in der Talstraße eine Rententionsmulde entstehen. Ein Teil des dort anfallenden Erdaushubs könnte in einem anderen Gebiet des Dorfes verwandt werden, nämlich im Steckental. Dort, wo bei Unwetter große Wassermassen steil aus Richtung Heckendalheim herunterbrechen, befindet sich am Ende der Straße eine große, breite Wiese. Für Probleme sorgen auch Äste, Erdmassen und Blätter. Das hat immense Auswirkungen auf das Wohngebiet und auch auf die Anlieger im Tal.