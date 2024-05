Festwirtepaar ändert sein Konzept Ein neuer Ort soll das St. Ingberter Oktoberfest retten

Im vergangenen Jahr fiel das Oktoberfest in St. Ingbert gänzlich aus. In diesem Jahr steht eine Neuauflage an, und verschiedene Änderungen sind schon auf dem Weg. Die wichtigste dabei: Das „saarländische Oktoberfest“ wird nicht mehr auf dem St. Ingberter Marktplatz gefeiert, sondern in der Industriekathedrale auf der Alten Schmelz. Dort sind die Festwirte Roman und Monika Hoffmann die Hausherren, und mit dem Umzug wollen sie sicherstellen, dass das Fest sein Niveau halten kann. Im Rahmen eines Pressegesprächs stellten die beiden ihr Konzept vor.