Tipps für den Garten im Monat Juni Blüh-Ecken in der Wiese ziehen Nützlinge an

Der Bau eines Kartoffelturms, wie im Gartentipp des vorangegangenen Monats angeregt, hat im Praxis-Test Spaß gemacht. Wobei klar wurde: Mit zweieinhalb Metern Staketenzaun (gab es gerade im Angebot), einigen Säcken Pflanzerde und Stroh aus dem Gartenmarkt nach Hause zu kommen, sorgt zunächst einmal für teure Kartoffeln, so es denn beim ersten Versuch mit einer Ernte klappt. Das Holz für den Kasten zu Füßen des Turms lag zum Glück noch aus unbehandelten Paletten hinterm Haus und verursachte so keine weiteren Kosten. Jedenfalls: Der Turm steht. Aber bei aller Freude gibt es auch eine schlechte Nachricht. Nicht nur die Nachbarn haben ihn interessiert begutachtet, auch die vielen Schnecken im Garten haben ihn schnell für sich entdeckt. Insbesondere die on top gepflanzten Kohlrabi-Pflänzchen waren binnen weniger Tage bis auf den Stil abgefressen. Die Leiden des jungen Gartenfreundes....