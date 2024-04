Stauden teilen und Rosen schneiden Gartenarbeit im April – OGV Oberwürzbach 2018 gibt Tipps, was jetzt zu tun ist

Die Tage werden länger, die Zeitumstellung bringt auch für Menschen, die unter der Woche lange arbeiten, wieder mehr Tageslicht in die Abendstunden. Das passt perfekt für Gartenarbeit, insbesondere, da es in den Gärten jetzt nach dem Winter einiges zu tun gibt. In Oberwürzbach gibt es einen recht jungen Verein für Obst- und Gartenbau. Gründungsjahr: 2018. Die Jahreszahl hat er mit in seinen Namen genommen: „OGV Oberwürzbach 2018“. In Zeiten, da viele Vereine in diesem Dunstkreis um ihren Fortbestand fürchten, ist diese Neugründung erstaunlich. Und der Verein präsentiert sich im Internet unter einem modernen Motto: „Ein Verein. Eine Vision. Ein Team.“ Auch Gartenbau geht also mit der Zeit, schlägt einen anderen Ton an.