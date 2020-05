Flüchtlinge : Bündnis fordert die Aufnahme von Flüchtlingen

Symbolbild. Foto: dpa/Panagiotis Balaskas

St. Ingbert Das St. Ingberter Bündnis für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz hat einen offenen Brief an Außenminister Heiko Maas geschickt. In diesem fordert es, dass Deutschland die angekündigten 300 bis 500 unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge aufnehmen soll.

Weiterleiten Drucken Von Sarah Tschanun