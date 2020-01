Feuerwehreinsatz nach Tank-Havarie : Feuerwehr rettet Goldfische vor dem Öltod

Diese Goldfische rettete die Feuerwehr am Freitag bei einem Einsatz in Hassel. Foto: homas Kostyzyn/Feuerwehr

Hassel/Rohrbach Neben dem Einsatz in Hassel unterstützen die Löschbezirke Rohrbach und St. Ingbert-Mitte auch den Rettungsdienst.

Bei einem Öl-Liferdienst, der am Freitagmorgen, 17. Januar, ein Wohnhaus in der Kantstraße in Hassel betankt hatte, ist beim Betankungsvorgang der Füllstutzen aus der Wand gebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, haben sich nach der Havarie etwa 100 Liter Heizöl auf einer größeren Fläche im Garten des Hauses verteilt. Ein Gartenteich in unmittelbarer Nähe war laut Feuerwehr ebenfalls betroffen. Einsatzkräfte der Löschbezirke Hassel und St. Ingbert-Mitt esind um 8.15 Uhr zu dem Ölunfall ausgerückt. Die Feuerwehrleute brachten spezielles schwimmfähiges Ölbindemittel auf dem Teich auf. Zuvor retteten sie die acht Goldfische aus dem Becken. Das aufgesaugte Öl schöpften die Feuerwehrleute ab. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz übernahm die Einsatzstelle.