Am Markplatz in St. Ingbert : Öffentliche Toilette in blinder Wut verwüstet

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St. Ingbert Am Montag, 23. November, gegen 15.10 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an der öffentlichen Herrentoilette Am Markt/Rickertstraße, in St. Ingbert. Ein bisher unbekannter Täter verwüstete hierbei laut Polizei den kompletten Innenbereich der Herrentoilette.

Außerdem wurde das Fenster mittels Toilettendeckel eingeworfen und komplett beschädigt. Eine männliche Person mit ärmelloser grauer Weste soll dabei beobachtet worden sein, wie diese sich fußläufig von der Herrentoilette in Richtung Innenstadt entfernt habe. Ein genauer Schadenswert liegt derzeit nicht vor. Aufgrund des Vandalismus musste die Stadtverwaltung die Toilette in dem ehemaligen Kiosk bis auf Weiteres schließen.