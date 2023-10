Oberwürzbach Imkerverein feiert seinen 120. Geburtstag

Im Dorfgemeinschaftshaus wurden die Gäste gegen 11 Uhr mit einem Sektempfang begrüßt. Anschließend sprach der erste Vorsitzende des Vereins, Peter Helmes, über die Vereinsgeschichte. Bei der Wahl zum ersten Vorsitzenden 2018 übernahm er alle Unterlagen des Vereins und stellte fest, welch wertvollen Dokumente der Zeitgeschichte sich jetzt in seinem Besitz befinden, sogar Kassenbuch der Gründungsversammlung von 1903. Ein wirklich historisches Dokument. Die Bienenzucht aber wurde in Oberwürzbach bereits im 17. Jahrhundert betrieben. Die Gründungsmitglieder des Vereins Johann Fickinger, genannt der „Imme Hannes“ und Johann Becker führten dies im damals neu gegründeten Imkerverein fort. Die Tradition des Imkerns lebt bis heute im Ort in Oberwürzbach weiter. Am Lehrbienenstand des Vereins finden nach wie vor regelmäßige Treffen der Mitglieder statt.