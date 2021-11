Ortsrat Oberwürzbach : Suche nach einem Standort für das neue Feuerwehrhaus läuft weiter

Oberwürzbach Dass ein neues Feuerwehrgerätehaus in Oberwürzbach gebaut wird, ist beschlossene Sache. Doch wo im Ort es seinen Platz findet, scheint noch nicht genau festzustehen. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung dafür den Bereich „Im Hirschental“ favorisiert.

Doch bei einem Abstimmungsgespräch mit dem Umweltministerium im Vorfeld verwies dieses auf die Einschätzung dieser Fläche als „ökologisch wertvoll“. Bei Planungen an dieser Lokalität sei eine Vielzahl von naturschutzfachlichen Belangen zu berücksichtigen, weshalb nun weitere Alternativflächen geprüft würden, wie es aus dem Rathaus heißt. Allerdings handele es sich um Flächen, die nicht in städtischem Eigentum sind. Lydia Schaar sprach in der jüngsten Ortsratssitzung von einer „gewissen Bereitschaft“ der Grundstücksbesitzer. Aber noch sei alles offen. Die Ortsvorsteherin hoffe aber darauf, dass in den nächsten Wochen „etwas passiere“. Wichtig sei ihr die Einbeziehung der Freiwilligen Feuerwehr, um den geeignetsten Platz zu finden. Es gebe einige Grundstücke, die entscheidend für den Bau seien. Könne man diese nicht erwerben, dann „brauchen wir gar nicht weiterzumachen“.