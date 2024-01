Kommunalpolitik Dunja Sauer will Ortsvorsteherin von Oberwürzbach werden

Sauer ging dabei auch auf die Entwicklungen im Ort ein. Das Dorfgemeinschaftshaus sei mit großzügiger finanzieller Unterstützung des Landes im Untergeschoss ausgebaut worden. Es steht jetzt den Vereinen als Trainings- und Übungsstätte zur Verfügung. Die Planungen zum Neubau des Rad- und Gehweges von der Rittersmühle bis zur Spick lägen im Zeitplan. Der Eingangsbereich zum Friedhof soll perspektivisch neu gestaltet werden, in der Leichenhalle als auch davor, regt die SPD an, sollen zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Sie ging auch auf den Unmut ein im Ort in Bezug auf Verzögerungen beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Sauer erläuterte zu ihrer Kandidatur: „Ich trete wieder an. Ich will aus tiefster Überzeugung und mit großer Leidenschaft Ortsvorsteherin in meinem Heimatort werden. Ich will Verantwortung übernehmen, damit alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eine liebens- und lebenswerte Zukunft in Oberwürzbach, Reichenbrunn und Rittersmühle haben.“