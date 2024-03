Müllsammlung in Oberwürzbach Auch Oberwürzbach ist jetzt wieder picobello

Jedoch pünktlich zum Start des Großreinemachens um 10 Uhr brach die Bewölkung auf, und so konnten sich die zahlreichen Helfer bei Sonnenschein auf den Weg machen, in Kleingruppen in und um Oberwürzbach, Reichenbrunn und Rittersmühle Müll aus der Natur einzusammeln. Der Spruch „Das Glück ist mit dem Tüchtigen“ bewahrheitete sich, die Sonne schien den tüchtigen Mitmachern. Schon im Vorfeld waren Gruppen unterwegs gewesen um fleißig achtlos Weggeworfenes aber auch bewusst illegal Entsorgtes einzusammeln. Wie schon in den Vorjahren konnten so innerörtliche Grünflächen aber auch ortsnahe Waldwege und die Ränder aller Zufahrtsstraßen vom Müll gereinigt werden.