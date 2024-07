Dorffest in Oberwürzbachz Oberwürzbach feiert wieder Dorffest und Kirmes

Das Fest startet am Samstag um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche in Oberwürzbach, der von der Orchestergemeinschaft „Musik verbindet“ umrahmt wird. Anschließend wird das Dorffest vor dem ehemaligen Bürgermeisteramt mit dem traditionellen Fassbieranstich und bei musikalischer Gestaltung durch die Orchestergemeinschaft eröffnet. Kulturring und Ortsrat Oberwürzbach freuen sich über acht örtliche Vereine und Organisationen, die sich intensiv vorbereitet haben: Sportverein, Feuerwehr, Musikverein Hochscheid Reichenbrunn, Knipser, Tischtennisclub, Karnevalsverein, Junge Union und Orchestergemeinschaft bieten an beiden Tagen ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für alle Altersklassen. Drei Bühnen verteilen sich auf der Festmeile, wo an beiden Tagen viel Live-Musik geboten wird. Zudem gibt es ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot, das die mitwirkenden Vereine mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auf die Beine stellen. Auf dem Kirmesplatz vor der Oberwürzbachhalle bereichern Fahrgeschäfte und verschiedene Schausteller das Angebot an den beiden Festtagen. Allein das Kirmestreiben findet auch am Montag noch auf dem Kirmesplatz statt. Ergänzend gibt es auf der Feststraße für die Kinder sonntags einen Zauberer und Kamishibai-Erzähltheater. Das Heimatmuseum im ehemaligen Bürgermeisteramt öffnet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr ebenfalls seine Türen.