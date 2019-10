Kirmes in St. Ingbert : Ein Sextett teilte bei der Degmerter Kerweredd richtig aus

St. Ingbert Der Schlag sitzt, das Bier fließt, die Kirmes ist eröffnet: Gemeinsam mit seiner Nachfolgerin im Amt des Ortsvorstehers, Irene Kaiser, und André Massel Junior als Vertreter der Schausteller teilte St.

Gegen die Errichtung des „Bläse-Hauses“ etwa, mit exponierter Lage direkt an der viel befahrenen Kaiserstraße. „De Strooßelärm und de Feinstaub macht jo nix/weil die Seniore rieche nix“, hieß es da. Ganz dem Sarkasmus verpflichtet textete man „In München steht ein Hofbräuhaus“ um zu „In Dengmadd steht ein Bläsehaus – 1,2, gsuffa“. Doch auch Positives wurde berichtet. So wurde die schnelle Hilfe nach dem Brandunglück an Schleppi‘s Imbiss vertont zu „Don‘t worry – Be Schleppi“.