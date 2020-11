St. Ingbert : OB Meyer: Vernunft statt Verbot bei Feuerwerk

Unterschiedliche Positionen gibt es, ob und wie ein Neujahrsfeuerwerk in St. Ingbert aussehen könnte. Foto: dpa/Angelika Warmuth

St. Ingbert Der St. Ingberter Oberbürgermeister hat sich in die aktuelle Diskussion um ein Feuerwerksverbot an Silvester eingebracht. Ulli Meyer: „Wir benötigen kein Feuerwerksverbot in St. Ingbert! Jeder Bürger soll selbst entscheiden, ob er Feuerwerk abbrennen möchte.

In dieser Zeit haben die Menschen genügend Einschränkungen hinzunehmen.“ Wichtiger als Verbote isei, dass alle die Sicherheitshinweise beachten. „Gesundheitsschutz geht vor.“

Die Stadtverwaltung kündigt zudem an, mit der Feuerwehr St. Ingbert vor dem Jahreswechsel präventiv eine Sicherheitskampagne zum Abbrennen von Feuerwerk starten.

Die SPD-Fraktion im St. Ingberter Ortsrat fordert unterdessen ein öffentliches Feuerwerk an Silvester. Hintergrund der Forderung sei die bundesweit geführte Diskussion um eine coronabedingte Überlastung der Kliniken in diesem Zeitraum, heißt es in einer Pressemitteilung. „Silvester ist jedes Jahr eine harte Schicht für Feuerwehrleute, Polizei, Rettungsdienst und Klinikpersonal. Ein ausuferndes Feuerwerk belastet die Rettungskette und die Krankenhäuser. Im Coronawinter ist das nicht zu vertreten", meint Ortsratsmitglied Philipp Weis.