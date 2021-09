Warnsysteme in St. Ingbert : OB fordert ein landesweites Portal zum Starkregen

St Ingbert Bei einem Pressetermin auf dem Dach des St. Ingberter Rathauses ging es am Mittwoch im Rahmen der „OB on Tour – Rund um Sicherheit und Ordnung“ insbesondere um das Warnsystem für die Bevölkerung.

Es sei richtig und wichtig, dass die Kommunen jetzt Starkregen-Karten anlegten, so Meyer. „Ich halte es aber auch für notwendig, dass dieses Informationen in einem Netz, das bei der zentralen Leitstelle in digitalem Format, also als eigenes Geoportal, verfügbar sind.“