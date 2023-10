Verkauf der Stiftungs-Immobile in St. Ingbert Viel diskutiertes Bläse-Haus — Chronologie der Ereignisse

Oberbürgermeister Ulli Meyer will Transparenz schaffen und derzeit kursierende Gerüchte ausräumen. Und zwar solche im Zusammenhang mit dem Verkauf des Bläse-Hauses in St. Ingbert. Dieser inzwischen zwei Jahre zurückliegende Verkauf hatte zuletzt mehrfach große Aufmerksamkeit geweckt. Zunächst durch ein Gerichtsverfahren um die Kosten für den Bau des Bläse-Hauses,. Dann wegen Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft, unter anderem in St. Ingberter Rathaus und bei OB Meyer als Vorsitzenden der Erich Ferdinand Bläse-Stiftung für Wohlfahrtspflege, die eine Anzeige von Ex-OB Hans Wagner wegen des Verdachts der Untreue ausgelöst hatte (wir berichteten mehrfach). Diese Ermittlungen spielten im Gespräch von Ulli Meyer mit der Presse aber keine Rolle. Stattdessen präsentierte der OB, wie in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt, alle Vorgänge und Unterlagen rund um den Bau und Verkauf des Bläse-Hauses.