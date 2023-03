Awo St. Ingbert OB dankt Awo für das Wintercafé

In der Altenbegegnungsstätte der St. Ingberter Stadthalle besuchte Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) das letzte Awo-Wintercafé des Winterhilfen-Aktionszeitraums. 30 Gäste konnte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in ihren Räumen begrüßen, denen letztmals eine warme Suppe serviert wurde, da die Aktion der Landesregierung zum März auslief. „Eine Fortsetzung der kostenlosen Ausgabe ist in St. Ingbert und den beiden anderen Wintercafé-Standorten Hassel und Oberwürzbach nicht geplant. Wir werden aber weiterhin wie auch zuvor den stark vergünstigten Mittagstisch anbieten, der auch stets seine Stammkundschaft hatte“, sagte Elke Müller von der Aktion „Gemeinsam in St. Ingbert – von Senioren für Senioren.“ Ulli Meyer hatte alle Standorte persönlich besucht und sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedankt. Diesem Dank schließt sich auch der Awo-Landesvorsitzende Marcel Dubois an. Beide wissen, dass die Landesregierung zwar die Kosten übernahm, die Durchführung vor Ort in den Küchen und Gaststuben von den aktiven Helferinnen und Helfern getragen wurde. Dazu gehört Hans Bur, der Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt St. Ingbert, einem der Kooperationspartner der Awo. Er packte beispielsweise in verschiedenen Wintercafés mit an und freute sich über die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter: „Ohne die helfenden Hände hätten wir das nie geschafft“, sagte er anlässlich des OB-Besuchs.