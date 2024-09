KV Saar fordert neue Vorgaben Nur ein einziger Kinderarzt in St. Ingbert – warum ändert sich daran nichts?

Seit dem 1. Oktober 2023 ist Dr. Alexander Nisius der einzige Kinderarzt in St. Ingbert. Hier sind auch Kinder aus Mandelbachtal, Blieskastel, Kirkel sowie Spiesen-Elversberg zu versorgen. Dazu betreut Nisius Patienten, die er mit seinem Wechsel aus Neunkirchen zum 1. Juli 2023 mitgebracht hat. Für neue gibt es da kaum Kapazitäten. Gleichzeitig gilt der Saarpfalz-Kreis laut Kassenärztlicher Vereinigung Saarland (KVS) rechnerisch in puncto Kinderärzte als überversorgt. Wie kann so eine realitätsferne Planung sein, wer müsste für Abhilfe sorgen, und warum geschieht das schon seit einem Jahr nicht?