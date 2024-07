Ferienprogramm in St. Ingbert Noch freie Plätze beim Ferienprogramm der Stadt

Ingbert lädt am 23. August zu „Tischtennis mal anders!“ ein, und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) bietet vom 19. bis 23. August die aufregenden „Kinder-Zirkustage“ an. Auch die offene Jugendwerkstatt des Mint-Campus auf der Alten Schmelz präsentiert eine Reihe kreativer Workshops wie folgt: vom 29. bis 30. Juli mit dem Motto „Bring die Stadt zum Leuchten“, am 1. und 2. August zum Thema „Holzarbeiten“, am 5. und 6. August zum Thema „Die Schatzkiste“ und am 8. und 9. August unter dem Leitspruch „Das Zauberlicht“. Eltern, die ihre Kinder für eines dieser Angebote anmelden möchten, können sich direkt an die jeweiligen Vereine wenden.