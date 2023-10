Laufsport Hier laufen Spaß und Geselligkeit mit

St Ingbert · In den Siegerlisten von Volksläufen in der Region taucht seit Kurzem immer wieder ein Vereinsname auf: „Nextgendingmad“. Der Verein ist noch relativ neu, wurde vor gut einem Jahr gegründet und hat heute bereits 70 Mitglieder – wie den ehemaligen Weltklasse-Triathleten Steffen Justus. Was ist das Geheimnis des Erfolges?

17.10.2023, 18:44 Uhr

Die Trainingsgruppe von Nextgendingmad: In dem jungen Verein ist Laufen nichts für Solisten. Das Gemeinschaftsgefühl wird großgeschrieben. Foto: Deckarm/Verein

Von David Benedyczuk

Seit gut einem Jahr gibt es in St. Ingbert einen neuen Laufverein: Beim „Nextgendingmad“ – was so viel wie „die nächste Generation aus St. Ingbert“ heißen soll – wird vor allem der Gemeinschaftsgedanke großgeschrieben, wie Nico Deckarm, der junge Vorsitzende des jungen Vereins betont.