Trotz Erfolg musste er Neunkirchen verlassen Neuer Asia-Imbiss in St. Ingbert-Rohrbach startet furios

Der St. Ingberter Stadtteil Rohrbach ist gastronomisch ein Fels in der Brandung. Drei gutbürgerliche Restaurants, eine schöne Dorfkneipe, ein Italiener – da hatte bislang der Kebab-Laden im Dorfzentrum einen exotischen, aber heißgeliebten Status. Jetzt hat er Gesellschaft bekommen, im Rohrbacher Zentrum hat ein Asia-Imbiss neu eröffnet. Die Asia-Welle brandet gegen die Stampes-Festung, und die Rohrbacher standen an den ersten Öffnungstagen Schlange, um in den Genuss von „Ente Chop-Suey“ oder „Acht Kostbarkeiten“ zu kommen. Wir sahen uns um in Rohrbachs neuestem Gastro-Zugang.