Amtsgericht verhandelt brutalen Angriff Der Taximörder von St. Ingbert steht in Neunkirchen wieder vor Gericht

Neunkirchen/St. Ingbert · 1993 hatte der heute 50-jährige Patrick K. eine junge Frau in St. Ingbert umgebracht. Seitdem war er oft im Knast – fast 20 Verurteilungen stehen in seiner Akte. Jetzt steht K. in Neunkirchen erneut vor Gericht. Wegen einer Tat, deren Beschreibung viele Menschen im Gerichtssaal sprachlos werden ließ.

01.09.2023, 15:13 Uhr

1993 hatte Patrick K. eine 25-jährige Taxifahrerin aus Oberwürzbach erwürgt und dann sexuell missbraucht. Es blieb nicht sein einziges Verbrechen. Gerade steht er wieder vor Gericht. Foto: Manfred Schmelzer

Beim Verlesen des Vorstrafenregisters fällt bei manchem Zuhörer im Saal 35 des Neunkircher Amtsgerichts die Kinnlade herunter: Der an diesem Donnerstag, 31. August, wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte 50-Jährige ist seit Anfang der Neunziger fast 20 Mal meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden – unter anderem zweimal wegen gemeinschaftlichen schweren Raubs und: einem Mord. Es handelt sich bei ihm um Patrick K., den „Taxi-Mörder von St. Ingbert“. 1993 hatte er eine 25-jährige Taxifahrerin vergewaltigt, ermordet und das Auto angezündet.