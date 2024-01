Neujahrskonzert in der Stadthalle Viele Präsente zum Jubiläum der Bergkapelle

Das Neujahrskonzert der Bergkapelle St. Ingbert zählt zu Traditionen der Mittelstadt, weil es das erste gesellschaftliche Ereignis eines neuen Jahres darstellt. Das war am Montagabend in der Stadthalle nicht anders. Gleichzeitig war die Veranstaltung dieses Mal aber auch der Auftakt für den 185. Geburtstag des Orchesters. „Wir haben verdammt viel vor in diesem Jahr!“, kündigte Melanie Abmeier an und meinte damit die vier Events, die noch folgen werden.