Es wurde ganz still Empfang in St. Ingbert: OB Ulli Meyer sorgt für ungewöhnlich emotionale Momente

Ungewöhnlich emotionale Momente erlebte der Neujahrsempfang, zu dem die Stadt St. Ingbert und der Verein Handel und Gewerbe am Dienstagabend eingeladen hatten. Nachdem der Oberbürgermeister in seiner Rede auf dem Vorgänge rund um das Bläse-Haus eingegangen war, wurde es ganz still in der von mehreren hundert Gästen besuchten Stadthalle, als Ulli Meyer davon sprach, wie sehr die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ihn und seine Familie belastet haben. In den laufenden Ermittlungen werde die Staatsanwaltschaft aber auch Entlastendes berücksichtigen, betonte er. „Ich bin zuversichtlich, dass am Ende auch meine Entlastung von den Vorwürfen steht.“ Der negativen persönlichen Erfahrung schob der OB noch eine positive Erfahrung nach. „Ein Besuch an Heiligabend gemeinsam mit der Bergkapelle in einem Altenheim weckte ein Gefühl von Weihnachten und Menschlichkeit. Solche Momente wiegen jede Mühe in meinem Amt auf.“