Neujahrsempfang beim THW THW St. Ingbert beklagt bei Empfang veralteten Fuhrpark

Gunnar Klein, der Ortsbeauftragte für das Technische Hilfswerk in St. Ingbert, gab bei dem Empfang einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Dabei zeigte er die vielfältigen Aktivitäten auf, die in rund 20 000 ehrenamtlichen Stunden von St. Ingberter THW-Helfern 2023 geleistet wurden. Neben etlichen Lehrgängen, die die Helfer zur Weiterbefähigung sowohl auf Standort- und Regionalbereichs- als auch auf Bundesebene in den Ausbildungszentren besuchten, wurden rund 5000 Stunden in der Jugendarbeit geleistet. Zudem war der Ortsverband St. Ingbert auch in etlichen Einsätzen sowie bei technischen Hilfeleistungen wie der SR3-Sommeralm oder dem Saar-Spektakel in Saarbrücken gefordert.