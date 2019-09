Orstrat : An der Oberwürzbachhalle: Spielplatz erhält Seilbahn

Die Stahlstützen für die Seilbahn auf dem Spielplatz an der Oberwürzbachhalle sind bereits aufgestellt. Foto: Elmar Müller

Oberwürzbach . Immer wieder wird im Ortsrat Oberwürzbach über den Spielplatz hinter der Oberwürzbachhalle gesprochen. Auch in der ersten Sitzung des neuen Gremiums war der Platz am Donnerstagabend ein Thema. Die CDU wollte von der Verwaltung wissen, wann denn nun endlich die Seilbahn wieder aufgebaut wird und was mit der Kleinkinderschaukel los ist.

Die Seilbahn sei vor wenigen Tagen geliefert worden und der Aufbau habe bereits begonnen, teilte Christian Lambert von der Abteilung Umwelt und Friedhofswesen mit. „Sozusagen just in time“, freute sich CDU-Fraktionssprecher Patrick Schmitt. Die beiden Stützen stünden schon, erklärte Lambert weiter. Es handele sich um eine pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in der Farbe Blau. Bevor die Bahn allerdings genutzt werden könne, müssten die Fundamente noch etwa drei Wochen aushärten.