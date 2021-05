VHS Rohrbach/Hassel : Bildungsangebote für alle Altersgruppen

Rohrbach/Hassel Das Programmheft der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel liegt vor. Die Veranstaltungen sind thematisch sehr breit gefächert.

Spannend wird es, wenn man mit der Technik „Virtual Reality“ direkt auf dem Mars landet, zum Machu Picchu versetzt wird oder in eine bunte Fisch- und Korallenwelt eintaucht. Das Programmheft beinhaltet auch Bildgestaltung in der Fotografie, Fotografieren und Fotos bearbeiten, ebenso wie selbst gedrehte Filme schneiden. Die Leiterin der Volkshochschule St. Ingbert, Marika Flierl, hofft, dass ab Herbst wieder alle Kurse in Präsenz stattfinden dürfen: „Wir können aber auch jederzeit Online-Kurse anbieten.“ Die Broschüren findet man in Rohrbach im Bürgerhaus und einigen Geschäften, in Hassel im und vor dem alten Rathaus, bei Blumen Schauer, in der Bäckerei Anstadt und im Infokasten am Parkplatz Fröschenpfuhl.