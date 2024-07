Neues Programm der Biosphären-VHS Damit die Angst vorm Wolf keine Fake News ist

In der Nebenstelle Rohrbach/Hassel beginnen in den kommenden Monaten mehrere neue Anfängerkurse für Französisch, Englisch und Italienisch. Zudem gibt eine Smartphone-Sprechstunde sowie Fahrtraining für E-Bike-Fahrer, das sich an Senioren richten. Nach längerer Pause wird auch wieder die Höfetour mit Franz Stolz am Triebscheider Hof starten.