Neues Buch aus St. Ingbert : Ein Schatzkästlein voller „Sternenstaub“

St. Ingbert Hans-Guido Klinkner präsentiert auf 350 Seiten Aphorismen, Gedichte und Kurzprosa.

Im Vergleich zur 2016 unter dem Titel „Wege der Erinnerung“ vorgestellten Summe seines Werks mit aus insgesamt 13 Bänden ausgewählten Gedichten und Reiseimpressionen bietet diese neue Auswahl nicht nur deutlich mehr an Umfang, sondern erschließt auch völlig neue Werkgruppen. Dies gilt insbesondere für die Aphorismen, die sich weniger für die persönliche Präsentation in Lesungen eignen. „Ein gutes Buch beatmet die Seele“, so lautet der erste Sinnspruch, seinerzeit ebenso spontan notiert wie alle 533 weiteren inspirierenden Einfälle und Gedankenblitze, die vom Allgemeinmenschlichen bis hin zu verblüffenden hochaktuellen Einsichten fortschreiten. In ihrer gedrängten Kürze und gedanklichen Brillanz erweist sich der Autor als absoluter Meister in der Kunst der kleinen Form.