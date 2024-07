Gastronomie am Wombacher Weiher in St. Ingbert Fischerhütte eröffnet mit neuer Wirtin

Es sah in den vergangenen Tagen noch nach viel Arbeit aus – in der Fischerhütte am Wombacher Weiher in St. Ingbert wird mit Hochdruck gewerkelt. Am Freitag, 12. Juli, ist Neueröffnung. Bis dahin ist dann so ziemlich alles erneuert, was die idyllisch im Rohrbachtal gelegene Hütte ausmacht. Die neue Wirtin ist Sabrina Becker. Die St. Ingberterin hat seit fast zwei Jahrzehnten in St. Ingbert und Rohrbach Gastronomieerfahrung gesammelt. Für die Hütte am Wombacher Weiher hat sie ein Konzept entwickelt, das viel erwarten lässt.