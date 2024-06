Hoch über Wittersheim Diese Pläne hat der neue Wirt im Biergarten am Haus Lochfeld

Homburg/Mandelbachtal · Im Haus Lochfeld gibt es ab sofort einen neuen Wirt. Mit Bernd Pfeil kommt wieder Leben in den Biergarten am Kulturzentrum in der Biosphäre Bliesgau. Was dort alles geboten werden soll.

17.06.2024 , 10:00 Uhr

Bernd Pfeil ist der neue Wirt im Haus Lochfeld. Er ist außerdem der Geschäftsführer der Kleinblittersdorfer Kleinbrauerei „Tiny brew“. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott