Sportbund St. Ingbert Neuer Vorstand beim Sportbund

Beisitzer sind Stefan Hien (TV St. Ingbert), Alexander Jene, (FC Viktoria), Michael Jung (DJK), Marion Schneider (DJK-SG) und Elisa Schupp (TV Rohrbach). Die frisch gewählten Vorstandsmitglieder beabsichtigen, die sportliche Entwicklung der Stadt zu fördern, die verschiedenen Sportvereine enger miteinander zu vernetzen und die sportliche Vielfalt in St. Ingbert weiter zu stärken. Der Sportbund ist die Dachorganisation für zahlreiche Sportvereine in der Stadt und setzt sich für die Förderung des Sports und der sportlichen Gemeinschaft in der Stadt ein. Der Verein koordiniert Veranstaltungen (etwa die Sportlerehrung), fördert den Nachwuchs und arbeitet eng mit den Mitgliedsvereinen zusammen.