Umpflanzung im St. Ingberter Stadtpark So forderte eine Kastanie die Baumexperten heraus (mit Bildergalerie)

Zwei Spezialfirmen haben am Mittwoch in der Gustav-Clauss-Anlage eine Kastanie und eine Eiche verpflanzt. Beide Bäume standen auf dem künftigen Baufeld für den Neubau eines Hotels und eine Wohnanlage auf dem Gelände des im Abriss befindlichen ehemaligen Stadtbades. Die groß anlegte Umtopfung sollte doppelten Charme haben: Die beiden Bäume werden vor dem Fällen gerettet und dienen obendrein als die grünen Schattenspender, die am Wasserspielplatz im St. Ingberter Stadtpark gesucht waren. Soweit der Plan. Doch einer der Laubbäume hat den Weg zu dem Spielplatz nicht geschafft.