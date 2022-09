Bauarbeiten in St. Ingbert : Neuer Kanal fürs mittlere Josefstal

Der mittlere Part der Josefstaler Straße wird ab Montag zur Baustelle. Der Kanal wird erneuert auf einer Strecke von rund 450 Metern. Etwa 15 Monate ist die Straße voll gesperrt, die Baustelle wandert in der Zeit aufwärts. Foto: Michael Beer

St Ingbert Das wird eine lange Baustelle in St. Ingbert: Um den Hauptkanal und die Hausanschlüsse in der Josefstaler Straße zu erneuern, veranschlagen die städtischen Experten 15 Monate. Warum das so lange dauert und was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.