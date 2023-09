Sanierung abgeschlossen Rohrbachhalle hat wieder einen neuen Hallenboden

Oberbürgermeister Ulli Meyer und der Rohrbacher Ortsvorsteher Roland Weber haben den neuen Belag in der Halle bereits begutachtet. Beide freuen sich über die Sanierung: „Der alte Boden in der stark genutzten Halle hat gute Dienste geleistet. Die Sanierung war dringend notwendig in dieser wichtigen Halle. Um einen größeren Ausfall zu vermeiden, haben wir die Ferien für die Sanierung genutzt. Wir freuen uns, dass die Vereine und die Schulen die Halle wieder ohne Einschränkungen nutzen können.“