Statt der Eröffnung des Alt-Rohrbachfestes : Kahlenbergfreunde weihen ihren neuen Schwenkergrill ein

Exklusiv Rohrbach Freitagabend gegen 18 Uhr. Es ist brütend heiß. Das Thermometer zeigt 34 Grad. Am ehemaligen Pfadfinderheim „Auf der Platte“ herrscht reger Betrieb. Der Schatten will sich erst nach und nach einstellen.

„Eigentlich wäre das jetzt die Zeit, in der wir den Fassanstich des Alt-Rohrbachfestes durchführen würden“, sagt Roland Weber gegenüber unserer Zeitung. Doch das ist, wie so vieles in diesem Jahr, wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, bilanziert der Ortsvorsteher. So ein klein wenig soll die Veranstaltung auch diesen Ausfall kompensieren. „Wir wollten schon viel früher einweihen“, blickt Weber zurück. Seit die Kahlenbergfreunde, deren zweiter Vorsitzender er ist, das Haus übernommen und gut ein Jahr lang renoviert haben, feiern sie am – deutschen - „Tag des Biers“, am 23. April, und am „Tag des Baums“, am 25. April, ein Fest. Und das ist, man ahnt es schon, natürlich in diesem Jahr auch ausgefallen.