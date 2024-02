Neueröffnung in Oberwürzbach Die Wiederbelebung einer Dorfwirtschaft

Es gehörte zum Oberwürzbacher Dorfleben. Vereine trafen sich dort, im Biergarten konnte man am Abend gemütlich ein Bier trinken. Dann schloss das Café Wannemacher in der Oberwürzbacher Dorfmitte seine Türen. Es fehlte etwas im Dorf, das bestätigt auch Lydia Schaar, die Ortsvorsteherin. „Das Wirtshaus gab es eigentlich schon immer, sogar schon, als ich nach Oberwürzbach gezogen bin. Dass es geschlossen war, das schmerzte uns im Dorf“, erzählt sie unserer Zeitung. Jetzt ist es wieder geöffnet. Unter dem Namen „Bierkultur Wagner“ haben sich Daniel Wagner und seine Mutter Marion aufgemacht, die gastronomische Lücke im Dorf wieder zu schließen. Doch, wie kann das funktionieren, in einem kleinen Dorf wieder eine klassische Dorfwirtschaft ins Laufen zu bringen? Marion Wagner unterhielt sich mit unserer Zeitung.