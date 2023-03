Baugruppe Gross in St. Ingbert So sucht die St. Ingberter Baugruppe Gross heute nach Lehrlingen

Den jungen Interessenten am Bauberuf macht man dabei den Einstieg denkbar leicht. Mit einer Schnellbewerbung ist der Kontakt hergestellt, darin werden die Interessen und Neigungen abgefragt. Alles Weitere wird dann persönlich besprochen, ganz ohne Lebenslauf und Bewerbungsschreiben. „Wir wollen zeigen, dass wir offen sind für jede und jeden, der Interesse am Bauberuf hat, und wir wollen so wenig Hürden wie möglich aufbauen“, so Dorothee Jost. Wer zunächst in den Beruf ohne Ausbildungsvertrag hineinriechen möchte, kann bei Gross auch ein Schnupperpraktikum machen.