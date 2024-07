Arbeiten an Bushaltestelle „Das wurde lange herbeigesehnt“ – St. Ingberter Treppenwitz ist bald Geschichte

Morgens fährt noch der Bagger in der Grube und bringt das Gelände auf die richtige Höhe, am Nachmittag dann steht schon ein modernes Buswartehäuschen auf der Bodenplatte. Es geht in den vergangenen Tagen zügig voran in der Elversberger Straße Höhe Kreiskrankenhaus. Seit Mitte Juni ist dort eine Baustelle eingerichtet. Zunächst wurde die Haltestelle auf der Krankenhausseite zurückgebaut. Neue weiße Randsteine zeigten bald, wo die Busse zwischen St. Ingbert und Spiesen-Elversberg dort vorfahren werden. Etwas zeitversetzt ist dann auch die andere Straßenseite, zum Mathildenstift und dem DRK-Kurhaus hin, unter die Zähne der Bagger gekommen. Der neue Haltepunkt nimmt nun mit großen Schritten Gestalt an. Ein Bauprojekt für rund 90 000 Euro. Das klingt zunächst einmal wenig spektakulär. Wäre da nicht die Vorgeschichte.