Geld für Projekt in Oberwürzbach : Senioren trainieren in der Dorfmitte

Ministerin Petra Berg (Dritte von rechts) übergab an Oberbürgermeister Ulli Meyer einen Zuschuss von knapp 9000 Euro zur Aufstellung von Fitnessgeräten auf dem Spielplatz Großgarten. Foto: Peter Gaschott

Oberwürzbach In Oberwürzbach wurden an zentraler Stelle neue Fitnessgeräte aufgestellt. Das erforderliche Geld kommt vom Land, weshalb die Umweltministerin auch persönlich in der Talaue vorbeischaute. Doch womit kann jetzt trainiert werden?

Einen Crosstrainer, eine Ruderbank und ein Fahrrad-Ergometer stehen neuerdings auf dem Spielplatz Großgarten in Oberwürzbach. Umweltministerin Petra Berg sah sich die Geräte an, und sie brachte Geld mit, um sie zu bezahlen. Zumindest teilweise. Schon ihr Vorgänger war an der Finanzierung beteiligt. So funktioniert demografischer Wandel auch bei Ministern.

„Dorfmitte am Bach“ ist ein Projekt, das in Oberwürzbach mit aller Konsequenz realisiert wird. Wer Ortsvorsteherin Lydia Schaar kennt, weiß, dass die nicht lockerlässt, wenn es um die Gestaltung der Talaue unweit der Kita geht. Ein Dorfgemeinschaftshaus ist dort gebaut worden. Es wird, so die Ortsvorsteherin, intensiv von Vereinen und Gruppierungen genutzt. Nicht weit weg ist der Spielplatz Großgarten entstanden. Mit interessanten Spielgeräten, mit einem Grillplatz und einer mustergültigen Multifunktionsanlage, auf der die unterschiedlichsten Ballsportarten zu Hause sind. Jetzt wurde der Platz für Senioren aufgewertet. Drei Sportgeräte wurden fest installiert. Aus robustem Edelstahl, stabil verankert, hübsch eingebettet in die Umgebung. Auf ihnen können Senioren ihre Fitness steigern. Als Alois Ohsiek den Crosstrainer testete, brauchte er etwas Übung, um die richtige Position für seinen Körperbau zu finden, aber dann klappte es erstaunlich gut mit dem Übungsgerät.

Untergeschoss für das Dorfgemeinschaftshaus

Ministerin Petra Berg kam sehr gerne nach Oberwürzbach, erzählte sie, während die Oberwürzbacher auf den Oberbürgermeister warteten. Der kam dann schließlich auch noch dazu, und er hatte gute Nachrichten. Das Dorfgemeinschaftshaus wird, so Ulli Meyer, auch im Untergeschoss ausgebaut. Die Planungen dazu laufen schon. Lydia Schaar freut es, denn die Nachfrage nach diesem Raum als Treffpunkt und Proberaum ist schon da. Und sie kündigte an: „Wir haben noch einiges vor“, mit einem Seitenblick zur Ministerin, die sich schon mal auf weitere Anträge auf finanzielle Unterstützung gefasst machen soll.

Vorbildlich in Sachen demografischer Wandel

Das überraschte die Ministerin freilich nicht, denn sie hat die Oberwürzbacher Projekte von ihrem Vorgänger Reinhold Jost gerne übernommen. Dass so vorbildlich wie hier dem demografischen Wandel Rechnung getragen werde, gebe es in dieser Form selten. Die Ministerin: „Dieser Platz in seiner Ausstattung, mit seiner Zentralität, der ist gut für jedes Alter.“

Neue Sitzgruppe mit Tisch und Bänken