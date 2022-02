Martin-Luther-Kirche St. Ingbert : Neue Töne in der Kirchenorgel

St Ingbert Die Orgel der Martin-Luther-Kirche St. Ingbert hat ein 26. Orgelregister erhalten: eine französische Voix humaine, die Organist Christoph Jakobi vor fünf Jahren in Esslingen erworben hatte. Das Register Vox humana soll die menschliche Stimme nachahmen.

Heute findet es sich eher selten, im Saarpfalz-Kreis etwa in der König-Orgel (1975) der katholischen Kirche St. Konrad in Rohrbach oder in der Steinmeyer-Orgel (1972/79) der Protestantischen Stadtkirche von Homburg. Das Register wird am Sonntag, 20. Februar, um 10 Uhr im Gottesdienst und in einer Matinée von Christoph Jakobi vorgestellt.