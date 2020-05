Jugendfußball : Neue Spielgemeinschaft bei den Fußball-A-Junioren ist gegründet

St. Ingbert/Rohrbach Ab der kommenden Saison machen die DJK St. Ingbert, der FC Neuweiler und der SV Rohrbach im Bereich der Fußball-A-Junioren gemeinsame Sache. Dann integrieren sich die Rohrbacher mit ihrer ältesten Jugendmannschaft in die bestehende Spielgemeinschaft zwischen der DJK St. Ingbert und dem FC Neuweiler.

„In Zeiten schwindender Potenziale ist es sehr sinnvoll, über Zusammenschlüsse eine stabilere und schlagkräftigere Kadergröße zu generieren“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der DJK St. Ingbert, des FC Neuweiler sowie des SV Rohrbach. Von daher sei die Vorfreude auf das neue Spielgemeinschafts-Team sehr groß. Derzeit ist davon auszugehen, dass die aktuelle Saison auch in den saarländischen Jugendklassen komplett abgebrochen wird. So hat der Vorstand des Saarländischen Fußball-Verbandes den Vereinen zuletzt einen Antrag zum Spielbetrieb für den virtuellen außerordentlichen Verbandstag am Dienstag, 9. Juni, zugestellt. Ein Kernpunkt dieses Antrags ist, dass die Saison 2019/20 abgebrochen wird. Rund zwei Drittel der Vereine hatten bereits im Vorfeld erklärt, die aktuelle Runde nicht zu Ende spielen zu wollen. Diese Regelung würde dann auch für den Jugendbereich gelten. Während bei der G- bis zur D-Jugend die Spielzeit ohne Meistertitel enden soll, steht für die drei ältesten Altersstufen im Raum, Aufsteiger in die jeweiligen Regionalligen zu ermitteln. Absteiger soll es weder regional noch überregional geben. Wann dann die Saison 2020/21 beginnen kann, ist momentan noch völlig offen. Solange noch kein geregelter Kindergarten- und Schulbetrieb herrscht, dürfte es auch im Saarland keinen Meisterschaftsbetrieb im Jugendfußball geben.