Neue Bänke in St. Ingbert Zwei neue Seniorenbänke in der St. Ingberter Fußgängerzone

Initiiert wurden die Seniorenbänke vom Ortsrat St. Ingbert-Mitte und dem Seniorenbeirat. Ortsvorsteherin Irene Kaiser: „Bewusst haben wir zwei Plätze in der Fußgängerzone gewählt, die jeweils wechselnd im Schatten liegen und man das Geschehen dennoch im Blick hat.“ Besonders freuen sich die Mitglieder des Seniorenbeirates. Vorsitzender Hans Bur: „Die neuen Bänke werden so gut angenommen, sodass wir in Gesprächen für weitere Bänke sind. Wir wünschen uns noch eine dritte und vierte Bank.“