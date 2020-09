Vandalismus : Neue Schranke in der Hobelstraße beschädigt

St. Ingbert Die Schranke steht erst seit wenigen Tagen dort und wurde bereits mehrfach beschädigt.

Die neue Schranke in der Hobelstraße, die als Durchgangssperre zur Bert-Brecht-Straße dient, ist am vergangenen Wochenende gleich zweimal Ziel von Vandalen geworden. Am Samstag haben Unbekannte die Stange verbogen, am Sonntag hat ein Mann versucht, den Schließmechanismus zu manipulieren, um die Schranke zu öffnen. In beiden Fällen konnten Zeugen die Vorfälle beobachten. Die Stadtverwaltung hat Strafanzeige gestellt und wird den Tätern die Kosten in Rechnung stellen. Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen.