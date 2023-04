Teilnahmebedingungen beim Ingobertusfest 2023 Neue Regeln sollen Feierlaune nicht bremsen

Ein mulmiges Gefühl blieb zurück, als sich ein Gremien des Stadtrats erstmals mit den Teilnahmebedingungen und Standgebühren für das diesjährige Ingobertusfest befasste. Im Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Tourismusausschuss ging es vor allem um strengere Umweltauflagen. Offenbar so strenge, dass in einigen Parteien die Sorge bestand, zu hohe Auflagen könnten Teilnehmer vom Stadtfest fernhalten. Bis zur jüngsten Sitzung des Ausschusses waren diese Sorgen aber verflogen. Zwischenzeitlich hatte eine Kompromisse suchende Arbeitsgruppe getagt und zwei Tage vor der Sitzung hatten Vertreter der St. Ingberter Vereine in einer Videokonferenz mit der Stadtverwaltung signalisiert, mit den Teilnahmebedingungen leben zu können, die nun auf der Tagesordnung standen.